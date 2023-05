Fdi | rimosso Di Vietri | si dichiarava ‘nazista’ sui social Donzelli | “Incompatibile”

Leggi su italiasera

(Di venerdì 5 maggio 2023) (Adnkronos) – I vecchi post in cui si dichiara “fascista” e “nazista” e in cui fa riferimento ai forni crematori costano caro ad Antonio Di, segretario di Fratelli d’Italia a Lavello, in Basilicata. “Si tratta di frasi ingiustificabili e incompatibili con Fdi”, dichiara all’Adnkronos Giovanni, responsabile nazionale organizzazione del partito di Giorgia Meloni. “Ho chiesto informazioni sul territorio e mi hanno riferito che Dinon è candidato con noi ma, a prescindere da questo, non può essere il nostro responsabile di circolo a Lavello e quindi – spiega – vieneimmediatamente”. Il braccio destro di Meloni annuncia un’ulteriore istruttoria: “Ho chiesto anche una relazione dettagliata ai dirigenti locali di Fdi sul perché non avessero mai segnalato simili frasi. La responsabilità è ...