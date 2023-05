Fdi | i post neonazisti del candidato al Comune di Lavello | «Hilter contribuì alla derattizzazione | gli immigrati li spedirei ai forni»

(Di venerdì 5 maggio 2023) Se cercate il suo profilo su Instagram, dovete digitare «fascio1975». Su Facebook compaiono selfie con Giorgia Meloni, fiamme tricolore a gogo, il cartello di Predappio, dove riposa «uno statista, un uomo, un condottiero, un padre della patria». Non farete difficoltà a imbattervi in apologie di Benito Mussolini e Adolf Hitler, che secondo l’esponente di Fratelli d’Italia ha dato inizio «grande» contro «l’artiglio della grande usura della banca ebraica». L’autore di tutto ciò si chiama Antonio Di Vietri, segretario cittadino del partito di Meloni neldi. Nel paese di 13 mila abitanti, in provincia di Potenza, il 14 e il 15 maggio si voterà per il rinnovo del Consiglio comunale. E Di Vietri ènella lista a supporto di Pasquale Carnevale, anche lui di Fdi. ...

I vecchiin cui si dichiara "fascista" e "nazista" e in cui fa riferimento ai forni crematori costano ... "Si tratta di frasi ingiustificabili e incompatibili con", dichiara all'Adnkronos ......schiaffo del no - vax all'ex premier Ma questi vecchi, in cui si fa pure riferimento ai forni crematori, costano caro a Di Vietri. 'Si tratta di frasi ingiustificabili e incompatibili con', ...E Di Vietri è candidato nella lista a supporto di Pasquale Carnevale, anche lui di. Dal passato digitale, riemergono una serie diantisemiti e razzisti. Come quello in cui augura il forno ...

Fdi, i post neonazisti del candidato al Comune di Lavello: «Hilter ... Open

Si è accesa la polemica a Lavello, cittadina di 13 mila abitanti in provincia di Potenza, chiamata al voto il 14 e il 15 maggio prossimo per ...Il segretario cittadino di Lavello (Potenza) di Fratelli d’Italia, Antonio Di Vietri, candidato alle prossime comunali, è stato rimosso dal ...