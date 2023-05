FdI è il primo partito al 28 | 8% | il Pd segue al 20 | 4%

Leggi su agi

(Di venerdì 5 maggio 2023) Nelle ultime settimane si è registrata una sostanziale assenza di avvenimenti politici di rilievo, in grado di incidere in modo significativo sugli orientamenti dell'opinione pubblica. Se si eccettua la separazione tra Azione e Italia Viva, dopo il divorzio che ha messo fine all'esperimento di ununico del Terzo Polo, la nostra Supermedia di oggi è quasi identica a quella di due settimane or sono, con Fratelli d'Italiaappena sotto il 29%, seguito dalDemocratico (20,4%) e dal Movimento 5 Stelle (15,9%). Si conferma, anche questa settimana, un dato di Azione (4,3%) superiore a quello di Italia Viva (2,9%). Se però si osservano le variazioni dal punto di vista delle aggregazioni, si nota effettivamente una tendenza, sia pur lieve: tutte le aree di opposizione (centrosinistra, M5S ed ...