Fascia verde a Roma | da novembre scatta lo stop per mezzo milione di auto

(Di venerdì 5 maggio 2023) Travolto dalla rabbia dei cittadini il Campidoglio è costretto a prendersi una "pausa di riflessione" sui nuovi divieti di circolazione all'interno della Ztl. Ieri sera, al termine di una riunione dell'amministrazione capitolina, è arrivata la notizia che il sindaco Roberto Gualtieri ha istituito un tavolo tecnico permanente interno che avrà l'obiettivo di valutare «possibili rimodulazioni»- riferiscono fonti del Campidoglio - delle limitazioni al transito dei veicoli inintrodotte con la delibera di giunta approvata a. Il gruppo di lavoro, in questa fase, si occuperà di eseguire un monitoraggio relativo «all'attuale e reale circolazione dei veicoli Euro 2 ed Euro 3 in città». Numeri che, se si guarda solo ai dati Aci relativi al parco veicoli 2022 nel Comune di ...

La nuova Ztlnon va giù: a parte la petizione lanciata dal capogruppo della Lega, Fabrizio Santori, e che ha superato già le 55mila firme, si litiga nei Municipi e il Campidoglio tentenna. Roma, ZTL: grande manifestazione in Campidoglio il 10 maggio alle ore 17 Dopo la petizione lanciata da Fabrizio Santori , capogruppo capitolino della Lega, arrivata in pochi giorni ad oltre 70.000 ... di Claudio Bellumori Tra le righe, ma non troppo. Ecco così un tavolo tecnico per rimodulare le misure della Ztl, cioè i varchi che partiranno a Roma dal novembre 2023 , per impedire la circolazione ai veicoli più inquinanti. Le polemiche, le osservazioni sia dei cittadini che dei Municipi : ecco ...

