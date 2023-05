Fantacalcio | i consigli per la prossima giornata di Serie A Chi schierare | scommesse | bonus potenziali 34ma giornata

Leggi su oasport

(Di venerdì 5 maggio 2023) Neanche il tempo di archiviare la 33madiA – che ha portato in dotato il primo verdetto ufficiale di questo campionato, lo storico scudetto del Napoli – che è già vigilia del prossimo turno. Proprio la squadra di Luciano Spalletti affronterà domenica 7 maggio alle 18.00 la Fiorentina. Tre gli anticipi di questache inizierà domani, sabato 6 maggio: la sfida salvezza tra Cremonese e Spezia alle 20.45 sarà preceduta dai due incroci tra romane e milanesi (Milan-Lazio alle 15.00 e Roma-Inter alle 18.00), tutte in corsa per un piazzamento Champions insieme ad Atalanta e Juventus che si sfideranno domenica alle 12.30. Tutta laA TIM è solo su DAZN: 7 partite in esclusiva e 3 in co-esclusiva a. ...