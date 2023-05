Fabrizio Corona contro Diletta Leotta incinta | «Perfetta in gravidanza? Tutta questa cellulite e grasso in eccesso sui social non c’è

(Di venerdì 5 maggio 2023)presto mamma. La giornalista Dazn è al quinto mese die si mostra bellissima suiin attesa di (a fine estate) conoscere sua figlia. È felice e radiosa negli scatti che posta su Instagram, a Dubai, a Milano e ora a Ibiza al suo fianco sempre il fidanzato Loris Karius, calciatore tedesco del New Castle. Ed è proprio una foto fatta alle Baleari dichescannerizza. Laè in costume a riva, mano nella mano con il suo compagno. Una foto tenera e vera, cosa c'è di male? Nulla. Ma L'ex re dei paparazzi prende l'immagine e dopo averla “scansionata” a dovere decreta che la realtà è ben diversa da quella che il volto di Dazn vuole mostrare....

Polemica su, sempre più attivo sul suo profilo Telegram, dove ha condiviso una foto di Diletta Leotta che per molti può configurarsi come body shaming. Se l'intento dell'ex re dei paparazzi era, ...è noto per i suoi trascorsi e le sue controverse affermazioni: nella lista di queste ultime dobbiamo inserire anche i commenti che ha rivolto verso la conduttrice di DAZN , Diletta ...In questa puntata parliamo di Melissa Satta, della figlia di Lorella Cuccarini, di Elodie, di Diletta Leotta e. Ma non solo!

Fabrizio Corona contro Diletta Leotta incinta: «Perfetta in gravidanza Tutta questa cellulite e grasso in ecc ilmessaggero.it

LEGGI ANCHE: Diletta Leotta: Festa del Napoli rimandata ma il suo look super chic è promosso a pieni voti! Diletta Leotta, la festa del Napoli spazza via i brutti commenti di Fabrizio Corona ...“Poker & Rossetto”, il racconto di due vite in simbiosi.Una donna da due sfaccettature; Veronica Tuscano divide la sua vita tra moda ed ...