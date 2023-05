Fabio Fulco | chi è la futura moglie Veronica Papa

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 5 maggio 2023)è abruzzese, classe 1995, ha partecipato a Miss Italia nel 2014 e a Miss Mondo nel 2016. La giovane e bellissima fidanzata diè anche attiva come imprenditrice. Da quel momento in poi è infatti iniziata la sua carriera nel mondo della moda che le ha permesso di riscuotere molto successo. Dal 2019 è titolare del negozio Random Pescara, che ha una sede fisica e uno shop online, dedicato alla vendita di abbigliamento Made in Italy. Oltre che alla moda, lasi è anche dedicata agli studi, tant’è che è ha seguito il corso di Scenografia Teatrale e Cinematografica presso l’Accademia di Belle Arti de L’Aquila. Si è laureata nel 2020 con una tesi su Pirandello. La relazione conHa usato parole dolcissime...