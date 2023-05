F1 stasera in tv | GP Miami 2023 | dove vedere le prove libere | orari | programma

Leggi su oasport

(Di venerdì 5 maggio 2023) Oggi la Formula 1 torna in pista appena cinque giorni dopo la gara di Baku per le prime due sessioni didel Gran Premio di, valevole come quinto appuntamento stagionale del Mondiale. Prima volta dell’anno con due gare consecutive in due settimane per il circus, in attesa di tornare in Europa tra due settimane per il GP di Imola. Red Bull resta la scuderia da battere anche sul circuito cittadino della Florida dopo aver trionfato in tutti i Gran Premi disputati sinora con il leader iridato Max Verstappen ed il messicano Sergio Perez, reduce da un ottimo weekend in Azerbaigian e distante soli 6 punti dalla testa del Mondiale occupata dal compagno di scuderia. Obiettivo minimo confermarsi come seconda forza per la Ferrari, dopo il terzo posto di Charles Leclerc a Baku con tanto di due pole position, ...