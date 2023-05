F1 oggi | GP Miami 2023 | orari prove libere 5 maggio | tv | streaming | programma Sky e TV8

(Di venerdì 5 maggio 2023), venerdì 5, prenderà il via il weekend del GP di, quinto round del Mondialedi F1. Sul circuito della Florida, che si sviluppa nella zona dell’Hard Rock Stadium, assisteremo a un day-1 nel quale piloti e team andranno in cerca della messa a punto ideale in funzione delle qualifiche di domani e della gara domenicale. La Ferrari, reduce dai due podi nella Sprint Race e nel GP di Azerbaijan, ha l’obiettivo di replicare e di migliorare ulteriormente le proprie prestazioni. La scuderia di Maranello introdurrà in corrispondenza di questo fine-settimana alcune novità tecniche che dovrebbero dare ulteriore prestazione alla SF-23. Se lo augurano Charles Leclerc e Carlos Sainz, bisognosi di supporto da parte della squadra, vista la concorrenza in pista. Allo stato attuale delle cose, la Red Bull appare ...

F1 oggi, GP Miami 2023: orari prove libere, tv, streaming, programma Sky e TV8 OA Sport

Una settimana dopo, la Formula 1 si ritrova undicimila chilometri più a ovest. Da Baku a Miami per dare un'accelerata al campionato che sembrava caduto in letargo dopo le prime tre gare. Due circuiti ...La diretta delle prove libere del GP di Miami del Mondiale di Formula 1 2023 di oggi: aggiornamenti in tempo reale sui tempi e i risultati di FP1 e ...