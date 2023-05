F1 Mondiale 2023 | classifiche piloti e costruttori aggiornate dopo GP Azerbaigian Baku

Non solo Soule, già perché per ilUnder 20 partirà anche Iling - Junior, entrato nell'ultima mezz'ora a Bologna riuscendo a dare il suo contributo. Manca solo l'ufficialità della ...... da Francesco Appoggetti e dallo stesso Massi ha vinto il Nastro d'Argentonella competizione ...d'Arte Cinematografica della Biennale di Venezia e era stata presentata in anteprimanella ...... avvicinandoci allo stato dell'artedella tecnologia", evidenzia Paola Delli Veneri , ... 05 - 05 -14:11

Mondiale femminile 2023, tuona Infantino: "Diritti tv Cifre offerte inaccettabili. Vogliamo equità" OA Sport

Oggi la Formula 1 torna in pista appena cinque giorni dopo la gara di Baku per le prime due sessioni di prove libere del Gran Premio di Miami 2023, valevole come quinto appuntamento stagionale del Mon ...Sulla vittoria di Bagnaia a Jerez: "Pecco ha dimostrato che se non perde la concentrazione è il più forte di tutti. Ha fatto una gara molto intelligente, alla fine sarà un Mondiale Bagnaia contro ...