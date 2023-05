F 1 | GP Miami - Libere 2 | Verstappen precede le due Ferrari

(Di venerdì 5 maggio 2023) Maxè stato il più veloce nelle provedel Gran Premio di, quinto round del Mondiale di Formula 1. L'olandese della Red Bull Racing ha fermato il cronometro sull'1:27.930 mettendosi alle spalle le duedi Carlos Sainz e Charles Leclerc. Il monegasco è andato a picchiare contro le barriere a 9 minuti dal termine della sessione, danneggiando la sua SF-23. Alle sue spalle, per una manciata di millesimi, l'altra Red Bull guidata dal messicano Sergio Perez. Quinta posizione per Fernando Alonso, che si conferma tra i protagonisti nella parte alta della classifica, ma staccato di oltre sette decimi dalla vetta. Lo spagnolo dell'Aston Martin è stato leggermente più rapido della McLaren di Lando Norris, mentre Lewis Hamilton ha ottenuto il settimo tempo con nove decimi di ritardo da ...

Max Verstappen è stato il più veloce nelle provedel Gran Premio di, quinto round del Mondiale di Formula 1. L'olandese della Red Bull Racing ha fermato il cronometro sull'1:27.930 mettendosi alle spalle le due Ferrari di Carlos Sainz ...F1 GPprove2 - Inizio 'sprint' per Max Verstappen nella prima giornata divalide per il Gran Premio di, quinto appuntamento del mondiale 2023 di Formula 1 . Al termine della ...Ci sono due Mercedes al comando del primo turno di provedel GP di. Una vera sorpresa con George Russell, che ha trascorso lungo tempo ai box per cambiare la scatola di guida bocciando quella nuova e tornando a quella tradizionale, abile nello ...

Formula 1, GP Miami: la diretta delle prove libere negli Usa Sky Sport

Massimo Costa - XPB Images Il fuoco di paglia della Mercedes nel primo turno libero si è spento in fretta. Nella seconda sessione i tempi si sono abbassati sensibilmente e davanti a tutti è ...Il fuoco di paglia della Mercedes nel primo turno libero si è spento in fretta. Nella seconda sessione i tempi si sono abbassati sensibilmente e davanti a tutti è salita la ...