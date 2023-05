F 1 | GP Miami - Libere 2 | Verstappen precede le due Ferrari

(Di venerdì 5 maggio 2023) Maxè stato il più veloce nelle provedel Gran Premio di, quinto round del Mondiale di Formula 1. L'olandese della Red Bull Racing ha fermato il cronometro sull'1:27.930 mettendosi alle spalle le duedi Carlos Sainz e Charles Leclerc. Il monegasco è andato a picchiare contro le barriere a 9 minuti dal termine della sessione, danneggiando la sua SF-23. Alle sue spalle, per una manciata di millesimi, l'altra Red Bull guidata dal messicano Sergio Perez. Quinta posizione per Fernando Alonso, che si conferma tra i protagonisti nella parte alta della classifica, ma staccato di oltre sette decimi dalla vetta. Lo spagnolo dell'Aston Martin è stato leggermente più rapido della McLaren di Lando Norris, mentre Lewis Hamilton ha ottenuto il settimo tempo con nove decimi di ritardo da ...

Max Verstappen è stato il più veloce nelle terzedel Gran Premio di Formula 1 a. Il campione del mondo con il tempo di 1'27"535 ha preceduto Charles Leclerc su Ferrari e l'altra Red Bull di Sergio Perez. Quarto posto per Sainz. Male le ...Verstappen imprendibile nelle PL3 Max Verstappen ha impresso il proprio marchio alla terza sessione di provedisin dal primo run in una sessione che ha visto i piloti della Red Bull concentrarsi esclusivamente sulla ricerca della prestazione sul giro singolo, mentre in casa Ferrari Charles ...Il monegasco ha performato bene anche qui a, regalando ottimi segnali nelle prove. L'alfiere numero 16 di Ferrari è arrivato terzo nelle FP1 e nelle FP2 e secondo nelle FP3. Nella prima ...

E' una Red Bull-Honda che spaventa quella vista nel terzo turno libero di Miami. Max Verstappen ha stampato un tempo notevole, 1'27"535, che ha lasciato a ben 4 decimi la Ferrari ...