Eurovision Song Contest 2023 | Mara Maionchi e Gabriele Corsi | «Uno spettacolo di inclusione»

Leggi su funweek

(Di venerdì 5 maggio 2023) Motori alla griglia di partenza per, che vede alternarsi sul palco di Liverpool 37 nazioni per dare vita alla manifestazione non sportiva più seguita al mondo. “Al di là della connotazione che il paese ospitante dà,è la rappresentazione massima della libertà artistica ed espressiva” esordisce direttore dell’intrattenimento Prime Time Rai Stefano Coletta. “In quel mondo c’è veramente la libertà di portare valori come l’, il rispetto, la comprensione dell’altro e per questo all’Italia fa bene essere in”. Dopo il successo dell’edizione 2022 a Torino targata Rai, torna l’appuntamento con, la cui 67ª edizione è accolta dalla Liverpool ...