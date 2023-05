Se Dzeko ribatte, a Lukaku tocca il rilancio. Il tutto, davanti a un Simone Inzaghi felice di poter avere l'imbarazzo della scelta proprio nel momento cruciale della stagione. In un attacco che ruota ...Commenta per primoin semifinale di Champions League, vent'anni dopo. Inter contro, come nel 2003, 180 minuti (o forse qualcosa di più) di ansia, tensione e adrenalina per una doppia sfida destinata a ...Ildi Pioli ospita la Lazio di Sarri sempre più seconda in classifica, mentre l' Inter di ... ma anche sfida a distanza per le milanesi, che mercoledì si sfideranno nell'della gara d'...

EuroDerby Milan-Inter, le due facce di Milano: prima il campionato Pianeta Milan

Il confronto tra i due tecnici che hanno approcciato alle difficoltà in maniera differente: i risultati per ora premiano Simone ...Il belga punta la Roma per rispondere alla doppietta di Dzeko contro il Verona. In ballo c'è una maglia da titolare per il primo derby Champions di mercoledì e, forse, anche un pezzo di prosieguo di c ...