Estate 2023 | le cinque spiagge internazionali da visitare assolutamente

Leggi su moltouomo

(Di venerdì 5 maggio 2023) L’è ormai alle porte, è arrivato il momento di scegliere il luogo in cui passare le proprie vacanze. Sono tante le tappe prese in considerazione quest’anno: montagne, città storiche, valli, anche se la più gettonata rimane la classica, il mare. Accontentarsi sempre delle solitenon è però un bene, anzi, potrebbe spegnere completamente la vacanza. Desideri soffermarti sul viaggio tradizionale, ma non sai bene dove dirigerti? per scoprire leda, come arrivarci e costi. Leda1. Baia do Sancho Al primo posto della classifica troviamo Baia do Sancho, situato ...