Esplosione in una fonderia a Casalbuttano Cremona | cinque operai feriti | tre sono gravi

Leggi su tpi

(Di venerdì 5 maggio 2023) Nella Trade Broker,di, in provincia di, c’è stata una violentache ha feritodipendenti, di cui tre oraricoverati incondizioni. Poco prima delle 15 una bombola utilizzata per portare in pressione il macchinario per la presso-fusione dell’alluminio è scoppiata, stando alle prime ricostruzioni eseguite da carabinieri e ispettori di Ats Val Padana. Olio incandescente e pezzi di metallo hanno investito lepersone che stavano lavorando nei pressi dell’impianto. Immediato l’allarme e l’arrivo dei soccorsi: sul postoaccorsi i vigili del fuoco, gli operatori del 118 e gli equipaggi di due elisoccorsi, decollati da Milano e da Parma. Il più grave sarebbe un 48enne di ...