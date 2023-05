(Di venerdì 5 maggio 2023)lavoratori, tre in condizioni gravi: è il bilancio dell'di oggi pomeriggio alla Trade Broker, fonderia di Casalbuttano, in provincia di Cremona. Tutto è accaduto poco prima ...

Esplode veicolo in unanel Cremonese: cinque uomini feriti Cinque persone, tutti uomini tra i 38 e i 67 ann i, sono rimaste ferite nell'di un veicolo. Il fatto è avvenuto questo pomeriggio, intorno alle ...Cinque lavoratori feriti, tre in condizioni gravi: è il bilancio dell'di oggi pomeriggio alla Trade Broker, fonderia di Casalbuttano, in provincia di Cremona. Tutto è accaduto poco prima delle 15: a quell'ora, stando ai primi accertamenti eseguiti da ...Scoppiata una bombola alla Trade Broker a Casalbuttano. In gravi condizioni un 48enne bresciano, ricoverato al Centro ustioni e chirurgia plastica ...

Esplosione in fabbrica, cinque feriti nel Cremonese - Politica Agenzia ANSA

(ANSA) - CREMONA, 05 MAG - Cinque lavoratori feriti, tre in condizioni gravi: è il bilancio dell'esplosione di oggi pomeriggio alla Trade Broker, fonderia di Casalbuttano, in provincia di Cremona.Cinque persone, tutti uomini tra i 38 e i 67 anni, sono rimaste ferite nell'esplosione di un veicolo. Il fatto è avvenuto questo pomeriggio, intorno alle 15, ...