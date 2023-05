Esperti a convegno Ail | Italia terza in Europa per morti da inquinamento

Leggi su sbircialanotizia

(Di venerdì 5 maggio 2023) 'Quasi 60mila decessi prematuri, mortalità più elevata in luoghi contaminati' L’con 59.641 decessi prematuri, dopo Francia e Germania, è il Paese con il più alto numero di decessi inattribuibili all’ambientale, secondo l’ultimo rapporto Eionet e Eea (2022, dati 2020). Nel nostro Paese si registrano, inoltre, ogni anno 400mila nuovi casi di tumori e 180milapremature a causa del cancro, ma non in modo uniforme e casuale sul territorio: la concentrazione è più elevata nei territori contaminati. Il ‘VI rapporto Sentieri’ – Studio epidemiologico nazionale dei territori e degli insediamenti esposti a rischio dapromosso dall’Istituto superiore di sanità (Iss), che fotografa lo stato di salute, l’ospedalizzazione e la mortalità della popolazione presente sul ...