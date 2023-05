Erdogan fa arrestare sei giornalisti nella Giornata mondiale della libertà di stampa | “Sostengono il Pkk”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 5 maggio 2023) Ladiè stata ‘celebrata’ in Turchia con l’arresto di sei cronisti. Il giornalista Dikle Muftioglu, il co-presidente dell’Unione deiDitke Ferat e il dirigente dell’agenzia diMesopotamia Sedat Yilmaz, nonché altri tre: Erol Balci, Abdurrahim Tanyeli e Ramazan Debe sono finiti dietro le sbarre per volere di un tribunale di Ankara. Ierano tra le 19 persone arrestate lo scorso fine settimana in operazioni in 15 province nell’ambito di un’indagine ordinata da Ankara contro presunti fiancheggiatori del Partito dei Lavoratori del Kurdistan. Si tratta infatti diche lavorano per testate filo-curde: tutti ...