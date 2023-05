Emma Watson | ' Ho smesso di recitare' Ecco perché

(Di venerdì 5 maggio 2023)hadiquasi cinque anni fa e solo ora spiega il perchè': 'Mi sentivo in gabbia. Non ero molto contenta con il mestiere di attrice', ha detto l'ex streghetta babbana ...

Emma Watson, 33enne attrice nota soprattutto per la sua recitazione come Hermione in 8 film di Harry Potter, spiega perché non lavora al cinema da cinque anni.Dopo l’ultima apparizione cinematografica in “Piccole Donne” nel 2019, l’attrice diventata famosa con il ruolo della strega Hermione Granger si prende una pausa dalle scene.