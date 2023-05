EMIS KILLA | la star del rap italiano in concerto al Pordenone Live 19 luglio 2023

(Di venerdì 5 maggio 2023) Dopo l’annuncio delle scorse settimane deldi Tananai, il, festival giunto alla seconda edizione, ufficializza oggi il secondo nome del suo calendario. A scatenare il pubblico del Parco San Valentino, il prossimo 19(inizio alle 21.30), sarà il rapper, fra gli artisti italiani più amati di questo genere musicale, pronto a portare in città l’unica data in Friuli Venezia Giulia del suo “Summer Tour”. Sul palco dipresenterà tutti i suoi successi, canzoni che hanno fatto la fortuna di album come “L’erba cattiva” e “Mercurio”, consacrandolo comeassoluta del rap. I biglietti per l’evento, organizzato ...

è uno dei cantanti di maggior successo del panorama musicale italiano. C'è molta attesa per il suo nuovo album 'Effetto Notte' , in uscita il 19 maggio, da lui stesso definito come "il più ...Dopo il recente annuncio del nuovo album "Effetto Notte" in uscita il prossimo 19 maggio,annuncia una nuova serie di appuntamenti live per l'estate 2023 che farà tappa anche in Calabria, il prossimo 5 agosto.sarà infatti in concerto al Teatro al Castello , nell'...Il programma di Sonic Park Stupinigi: INTERPOL (26 giugno OGR Sonic City), SIMPLY RED (4 luglio), BIAGIO ANTONACCI (7 luglio), MADAME + opening GINEVRA (8 luglio), GUÈ +(9 luglio), ...

Scattate a Malnate le foto di "Effetto Notte", il nuovo album di Emis Killa varesenews.it

Le info sul concerto e come acquistare i biglietti per assistere all'esibizione del rapper milanese Dopo il recente annuncio del nuovo album “Effetto Notte” in uscita il prossimo 19 maggio, Emis Killa ...Dopo il recente annuncio del nuovo album “Effetto Notte” in uscita il prossimo 19 maggio, Emis Killa annuncia una nuova serie di appuntamenti live per l’estate 2023 che farà tappa anche in Calabria, i ...