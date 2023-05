(Di venerdì 5 maggio 2023) Sulla strada tra Fo?a e Sarajevo, a bordo del minuscolo pulmino che oggi trasferisce i passeggeri dal confine serbo alla Bosnia – un percorso obbligato e interrotto da lunghi controlli first appeared on il manifesto.

Ma negli anni passati abbiamo avuto, John Landis, Claude Lelouch, Ettore Scola Il Ghota del cinema è passato dal MonteCarlo Film Festival de la Comédie. Quest'anno facciamo i venti ...Nel 1992 la si vede invece ne Il valzer del pesce freccia di. Mentre prosegue la sua carriera al cinema " nel 2002 è con Al Pacino e Kim Basinger in People I Know " nel nuovo millennio ...Nel 1992 la si vede invece ne Il valzer del pesce freccia di. Mentre prosegue la sua carriera al cinema " nel 2002 è con Al Pacino e Kim Basinger in People I Know " nel nuovo millennio ...

Emir Kusturica involato sul Nobel (insieme a Peter Handke) Il Manifesto

L'inizio con Mario Monicelli, i grandi ospiti, il futuro della rassegna: la nostra conversazione con Ezio Greggio, direttore artistico e fondatore del Monte-Carlo Film Festival de la Comédie ...Sabato 29 aprile alle 21.30 Antonio De La Cuesta, in arte Tonino Carotone, è artista internazionale cult ritorna al Teatro Miela con la sua band al gran completo per presentare i suoi successi e il su ...