Emergenza culle vuote | esperti e studenti lanciano proposte per batterla

(Di venerdì 5 maggio 2023) Roma, 4 mag. (Adnkronos Salute) - Una serie dida presentare alle istituzioni e ai decisori per battere la denatalità in Italia e rilanciare un 'new deal' che aiuti i giovani nei tanti aspetti che ruotano attorno al tema della natalità. Per riportare le nuove generazioni a fare figli...

Una serie di proposte da presentare alle istituzioni e ai decisori per battere la denatalità in Italia e rilanciare un 'new deal' che aiuti i giovani nei tanti aspetti che ruotano attorno al tema ...In Italia gli abbandoni dei neonati sono tantissimi, si tratta di una vera e propriache, ... sono migliaia, e solo poche centinaia vengono lasciati al sicuro in ospedale o nelleper la ...Levuote sono la principalenazionale. Per garantire la sostenibilità del sistema pensionistico servirebbero 500 - 600mila nascite l'anno. Oggi siamo sotto le 400mila. In Italia ogni ...

Emergenza culle vuote, esperti e studenti lanciano proposte per ... Costruire Salute

ll risveglio è stato brusco. Più brusco del previsto. Ascolta: Boom dell'export anche grazie all'inflazione. Pensioni, ecco quanto scricchiola il sistema Gli ...(Adnkronos) – Una serie di proposte da presentare alle istituzioni e ai decisori per battere la denatalità in Italia e rilanciare un ‘new deal’ che aiuti i giovani nei tanti aspetti che ruotano attorn ...