Elezioni Turchia | l’Occidente scommette contro Erdogan ma la sconfitta potrebbe non bastare

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 5 maggio 2023) di Roberto Iannuzzi * Lasi avvicina a grandi passi al duplice e cruciale appuntamento dellesia parlamentari che presidenziali del 14 maggio, le quali saranno forse seguite da un ballottaggio, il 28 dello stesso mese, fra il presidente uscente Recep Tayyip Erdo?an e il capo dell’opposizione, e leader storico del partito CHP, Kemal K?l?çdaro?lu. Erdo?an si gioca tutto a pochi mesi dal terribile terremoto del 6 febbraio, la cui cattiva gestione ha macchiato la sua reputazione, e la cui tragedia si è sommata ad una pesante crisi economica che si protrae da due anni. L’appuntamento giunge in un momento in cui il presidente turco sta riconsiderando anche numerose scelte di politica estera, in particolare le avventure militari in Siria, Iraq e Libia, che sono state oggetto di dure polemiche in patria. Le imminenti consultazioni ...