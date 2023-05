Elezioni amministrative del 13 e 14 maggio 2023 | predisposizione misure ordine e sicurezza pubblica

(Di venerdì 5 maggio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoNella mattinata odierna si è tenuta, presso il Palazzo del Governo, presieduta dal Prefetto, dr. Carlo Torlontano, una Riunione Tecnica di Coordinamento delle Forze di Polizia, cui hanno preso parte il Vicario del Questore, dr.ssa Bianca Lassandro, il Comandante provinciale dei Carabinieri, col. Enrico Calandro, ed il Comandante provinciale della Guardia di Finanza, col. Eugenio Bua. In relazione al recente episodio di imbrattamento delle vetrine della sede del comitato elettorale della lista “13001 Carmelo Sandomenico Sindaco”, partecipante alledel 14 e 15prossimi per il rinnovo dell’amministrazione comunale di Montesarchio, il Prefetto ha disposto un’ulteriore sensibilizzazione delleadottate in vista delle predette consultazioni elettorali, che ...

A poco più di una settimana dal voto tra le strade di Montesarchio il clima elettorale comincia scaldarsi: nelle ultime ore Annalisa Clemente ha deciso di scrivere al prefetto Torlontano ...