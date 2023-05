Elezioni 2023 | Costanza | “Voglio rendere Fiumicino una città a prova di disabile”

Leggi su ilfaroonline

(Di venerdì 5 maggio 2023)– Una“adi”. E’ questo il progetto di Walterper, candidato alla poltrona di Sindaco per il Movimento 5 Stelle. Ai microfoni de ilfaroonline.it, il pentastellato, interpellato sui principali problemi e disservizi che affliggono i residenti, espone le sue idee e traccia il suo programma promettendo battaglie per implementare i servizi sanitari. I cittadini lamentano da anni le mancanze di strutture sanitarie ae vivono con la paura di non poter essere curati a dovere in casi di emergenza: ne sono esempio le morti per l’arrivo in ritardo dei soccorsi. E’ in progetto un ospedale di Comunità ma a molti questo sembra non bastare. Quante sono le possibilità che laabbia un ospedale come il ...