El Paìs | «De Laurentiis ha saputo cogliere il momento in cui vendere le sue stelle»

(Di venerdì 5 maggio 2023) Lo scudetto del Napoli a 5 giornate dalla fine “riflette una superiorità con diversi genitori. Ma la gestione di Deè stata fondamentale. Consigliato dal suo direttore sportivo, Cristiano Giuntoli, è riuscito ailin cui dovevaalle. Miti come Insigne, Mertens o Koulibaly se ne sono andati senza il benestare dei tifosi. E sono stati sostituiti, questa è stata la buona notizia, da prodigi totalmente sconosciuti come il nigeriano Victor Osimhen (dal Lille), lo straordinario esterno georgiano Khvicha Kvaratskhelia (acquistato dalla Dinamo Batumi), o il robusto difensore centrale coreano Kim Min-jae (dalla Fenerbahçe)”. Anche Elcelebra il rinnovamento contro la piazza del Napoli scudettato. Ormai un concetto accreditato a livello ...

In precedenza, il miglior risultato del Napoli in una trasferta europea era il 5 - 1 in casa del Valencia della Coppa Uefa '92/'93, mentre nell'era Dela squadra azzurra si era fermata al ...In precedenza, il miglior risultato del Napoli in una trasferta europea era il 5 - 1 in casa del Valencia della Coppa Uefa '92/'93, mentre nell'era Dela squadra azzurra si era fermata al ...