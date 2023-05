Ed Sheeran risale dagli abissi con “- Substract”

(Di venerdì 5 maggio 2023) Life&People.it Il disco del dolore di Ed; non c’è davvero sintesi migliore per descrivere “–“, settimo album in studio del britannico pubblicato oggi per Warner Music che racchiude al suo interno tutto il suo tormento e la terrificante tempesta emotiva che ha attraversato nell’ultimo periodo, uscendone più forte e più consapevole. Una release di fondamentale importanza quella del cantautore, anticipata di poche ore dall’assoluzione per le accuse di plagio relativo al suo brano “Thinking Out Loud” . Vivere la sofferenza, esorcizzare la sofferenza Per certi versi, volendo fare un paragone strettamente italiano, il concept in cui si basa la nuova opera disi ricollega a “La geografia del buio” di Michele Bravi. Nei sessantuno minuti di musica infatti il protagonista traccia un vero e proprio viaggio ...

