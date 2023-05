Ed Sheeran “non ha copiato Marvin Gaye” | il cantautore assolto | ecco cosa ha deciso una giuria di New York

(Di venerdì 5 maggio 2023) Mani sul volto in segno di sollievo e un abbraccio liberatorio al suo avvocato. Edè stato. La sua celebre ballata Thinking Out Loud non è un plagio di Let’s Get It On. A stabilirlo è stata ladi New, secondo la quale la popstar britannica non avrebbeelementi compositivi della canzone di. Le accuse dei querelanti – che avevano denunciato la somiglianza dei due brani nella progressione degli accordi, nel ritmo armonico e in alcune melodie – sono state confutate dal team legale del, che ha sottolineato le differenze melodiche e anche come gli elementi utilizzati nei due successi siano comuni nella musica pop. Un verdetto sofferto, per cuiha ringraziato sottovoce i ...

Newsic Friday Vol. 18 - 2023! Edsu tutti per questo primo new music friday di maggio. In Italia il ritorno di Tiziano Ferro, ...00 - Propriomale la prova solo del cantante dei Fontaines D. ...Esce oggi " - " (Subtract), ottavo progetto dell'artista e quinto della saga intitolata con simboli ...DAL CORRISPONDENTE DA WASHINGTON. Edha violato il copyright della celeberrima Let's Get In On di Marvin Gaye. E quindiè punibile. La giuria del Tribunale federale di Manhattan ha chiuso il capitolo della denuncia per ...

Ed Sheeran assolto dall'accusa di plagio. 'Thinking Out Loud' non è copiata da Marvin Gaye QUOTIDIANO NAZIONALE

Ed Sheeran ha vinto la causa per il plagio di Thinking Out Loud: il cantante aveva anche minacciato il ritiro. Ed Sheeran non ha copiato Thinking Out Loud. Il cantautore di Halifax ha vinto la causa ...Ed Sheeran presenta "-" (Subtract), il nuovo album uscito oggi, ultimo della sua era decennale di quelli cosiddetti "matematici". Scritto in un contesto di dolore personale, ma anche di grande speranz ...