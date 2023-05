Eco-sceneggiata in diretta | l' attivista sbrocca e lascia lo studio

Leggi su iltempo

(Di venerdì 5 maggio 2023) Scene surreali a PiazzaPulita, il programma condotto da Corrado Formigli su La7. Si parla di riscaldamento globale e il geologo Alberto Prestininzi vuole introdurre nel dibattito alcuni dati scientifici contenuti in un rapporto che evidentemente contrastano con le teorie dell'Chloe Bertini. L'emule di Greeta Thunberg, esponente di Ultima Generazione, inizia a inveire contro lo scienziato, si alza e gli impedisce di continuare l'intervento. Il conduttore, dal canto suo, prende incredibilmente le difese dell'eco-. Bertini si toglie l'auricolare poi fa per andarsene, ma ci ripensa guadagna nuovamente la scena: "Questo fa parte del problema. Dobbiamo elaborare il lutto, facciamo fatica come umanità". "Impara l'educazione, vuoi ascoltare? Ascolta chi ha studiato 50 anni. Te ne vai perché non vuoi ascoltare. Non ascolti perché hai ...