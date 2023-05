“Ecco il mio amante” Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro | l’ annuncio di lei spiazza tutti

di chi parla Come sta Loredana Leda ha spiegato che la rocker si è lasciata il peggio alle ... Ma ci sono stati momenti in cui lei se n'è andata per conto suo e io per conto. Non è che è ...Quali sono i suoi segreti per una pelle luminosa e sanala beauty routine di Zendaya. La ... ' Sono molto orgogliosa della mia pelle e delviso, e non ho problemi a non truccarmi. Non mi ...La didascalia recita: 'ilamante'. Questo post ha subito scatenato il web, ma la verità è stata svelata dalla stessa Oriana. In realtà, Daniele e Oriana si sono separati solo per motivi ...

Alessandro Borghi è diventato papà: "Ecco perché mio figlio si chiama Heima" La Gazzetta dello Sport

Loredana Bertè operata d'urgenza. La cantante, lo scorso 18 aprile, aveva comunicato la sospensione delle date del suo tour per i prossimi mesi perchè si sarebbe ...Nicolas Cage sembra avere una memoria di ferro. E con il solito savoir-faire e convinzione da vendere, ha raccontato una storia che ha dell’incredibile. Ospite da Stephen Colbert al The Late Show, inf ...