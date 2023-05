“È una strage” Terrore in città | spari sulla folla per strada | 8 morti e 13 feriti Cosa sta succedendo VIDEO

(Di venerdì 5 maggio 2023) Carneficina a Belgrado, dove 8 persone sono state uccise durante una sparatoria e 13 risultano ferite. A rendere la notizia di dominio pubblico è la stampa locale. La comunità completamente sotto choc visto che questa tragedia arriva appena il giorno dopo la carneficina nella scuola che ha causato 9, sempre nella capitale serba. Da quello che si sa, l’attacco di ieri sera è avvenuto vicino alladi Mladenovac. Qui un ragazzo ha fatto fuoco con un’arma automatica da un veicolo in movimento ed è poi fuggito. A riferirlo è l’emittente statale Rts. Come dicevamo in apertura, 8 persone sono state uccise durante una sparatoria e almeno 13 risultano ferite. Sette di questi, fa sapere la stampa serba, si trovano in gravissime condizioni all’interno dei nosocomi della capitale. Ora la zona dell’attentato è presidiata da una forte presenza di ...

Belgrado, 13enne fa una strage a scuola TGCOM

Ancora una strage in Serbia. Almeno otto persone sono state uccise e 13 ferite nelle scorse ore in una sparatoria a sud di Belgrado. La tragedia si è verificata il giorno dopo la sparatoria in una scu ...PARIGI «Sono uno psicopatico che ha bisogno di cure»: con lo stesso sangue freddo con cui ha pianificato la morte dei suoi compagni di classe, Kosta K. parla ai medici che lo hanno ...