E se Salvini si occupasse meno di migranti e più di infrastrutture?

(Di venerdì 5 maggio 2023) Al direttore - Leggo dalle agenzie: “Le ruote anteriori di un treno regionale vuoto che rientrava al termine del servizio commerciale in deposito, mentre viaggiava quindi a bassa velocità e senza passeggeri a bordo, sono uscite dalla sede ferroviaria provocando l’arresto del convoglio”. Soltanto poche settimane fa, se non ricordo male, nello stesso tratto un treno merci è uscito dai binari alla stazione di Castello, nei pressi di Sesto Fiorentino e ha bloccato per ore la circolazione da nord a sud del paese. Qualche altra settimana prima, sempre nell’area vicino a Firenze, vi è stato un tamponamento fra treni merci con il ferimento di due macchinisti. Caro Cerasa, una domanda: se l’attuale ministro dellenon fosse oggi il ministro dellecosa avrebbe detto dell’attuale ministro delle?Maria ...

... in primis Matteo, l'hanno definita una "misura ponte" per evitare il ritorno alla legge ... " Vorrei sapere se chi ha pensato il Reddito di cittadinanza ipotizzava che lo Stato si...... in primis Matteo, l'hanno definita una "misura ponte" per evitare il ritorno alla legge ... " Vorrei sapere se chi ha pensato il Reddito di cittadinanza ipotizzava che lo Stato si...