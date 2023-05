È lo scudetto di De Laurentis | ha avuto ragione su tutti svecchiando la squadra

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 5 maggio 2023) Cesare – Caro Guido siamo campioni d’Italia. E’ una grandissima emozione dopo 33 anni. La nostra festa è stata solo rinviata di qualche giorno. I gufi e salottieri televisivi del Nord (ma anche molti napoletani e uomini del sud che tifano per Milan, Inter e soprattutto Juve, e anche purtroppo molti campani di altre città che sentono una concorrenza che non esiste) sapevano bene che lodel Napoli era ormai cosa fatta. Ma comunque godevano ad ogni rinvio, ad ogni intoppo, ma ieri sera ad Udine è stata l’apoteosi. E non solo ad Udine con i circa 12.000 tifosi del Napoli arrivati alla Dacia Arena, ma a Napoli con i 60.000 che hanno assistito a distanza allo stadio Maradona alla partita (dentro e fuori lo stadio), con le centinaia di migliaia scesi per le strade della città, della regione e di tutta Italia. Guido – Questo è loin primis ...