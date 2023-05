È la torta più grande del mondo | record italiano | non crederai mai alle sue dimensioni

Leggi su grantennistoscana

(Di venerdì 5 maggio 2023) Non immaginerete mai che esiste una regione italiana che detiene ildellapiùal. Ecco di che si tratta Si sa che noi italiani deteniamo agli occhi di tutto ilil primato assoluto della cucina. Quanti piatti e quante pietanze sono state inventate dagli italiani: non possiamo non prendere come modello la pizza, che in una scala gerarchica è sicuramente al primo posto. Ed è noto che nello stivale non esiste un luogo, una regione, una città, un paese in cui si entri in un ristorante senza trovare prodotti di eccellente qualità. Dunque l’Italia è la garanzia culinaria per antonomasia. Le torte sono un dolce tipicomolto amato (ansafoto-grantennistoscana.it)Ma parliamo dei dolci che sono famosi anche all’estero, ma sappiamo che alcune tipologie di ...