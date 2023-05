(Di venerdì 5 maggio 2023) In questo scenario non mancheranno delle grosse sorprese: una perturbazione atlantica, che potrebbe guastare il tempo anche durante l'incoronazione di Carlo III, secondo iLMeteo.it, scenderà verso l'...

Arriva con il weekend un clima da. Un robusto campo anticiclonico di matrice subtropicale si sta infatti espandendo verso l'Italia: almeno fino a domenica, con le temperature che assumeranno un sapore estivo, ...Le previsioni meteo per i prossimi giorni ci dicono che si passa dal maltempo estremo a un anticipo di. Nelle prossime ore arriva l'Anticiclone Africano e porterà il primo caldo. Andrea Garbinato, responsabile redazione del sito www.iLMeteo.it , conferma la rimonta dell'alta pressione da Ovest ...La notizia era nell'aria e l'abbiamonei giorni scorsi sul Sole 24 Ore , Ma ora arriva ... non certo per colpa di questo Governo, bandiremo prima dell'una procedura concorsuale per l'...

E' estate anticipata, nel weekend picchi di 30 gradi al Nord Agenzia ANSA

Le previsioni meteo ci dicono che arriva con il weekend un clima da estate anticipata. Un robusto campo anticiclonico di matrice subtropicale si sta infatti espandendo verso l’Italia. Almeno fino a ...Gentile Lettore, ogni giorno ANSA è impegnata nella produzione di informazione tempestiva e affidabile, grazie alla sua capillare presenza sul territorio nazionale e internazionale, con l’obiettivo di ...