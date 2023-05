Dzeko | così il CT della Bosnia | «Inter fortunata ad averlo! No limiti»

... ct della Bosnia, ha parlato del momento di Edinin nerazzurro sia in campionato che nelle coppe Faruk Hadzibegic, ct della Bosnia, ha parlato a Sportitalia del momento di Edinnell'Inter., Simone Inzaghi sembra orientato a scegliere la formazione tipo per la sua Inter, eccezion fatta in avanti zona di campo in cui potrebbe riposare Lautaro Martinez e con lui Edin. Si va ...I biancocelesti operanoil controsorpasso ai danni della Juventus, che in precedenza aveva ... che a San Siro travolge per 6 - 0 il Verona: oltre alle doppiette di Lautaro e di, da segnalare ...

C.t. Bosnia: “Dzeko Inter fortunata ad avere un professionista così. Penso che…” fcinter1908