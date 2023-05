Dylan Dog ha una nuova curatrice | Barbara Baraldi VIDEO

(Di venerdì 5 maggio 2023) L’autrice di thriller e sceneggiature di fumetti: “Sono molto emozionata di iniziare questaavventura. Tornerà in primo piano l’orrore”by Ettone, emiliana, classe 1975, autrice di thriller e sceneggiature di fumetti, diventa ladiDog, naturalmente con la supervisione del creatore del personaggio, Tiziano Sclavi. Spiega il Direttore Editoriale di Sergio Bonelli Editore Michele Masiero: “scrive storie diDog da più di dieci anni, portando una forte visione personale senza mai rinnegare le caratteristiche fondamentali del personaggio creato da Tiziano Sclavi. Come Casa editrice è venuto dunque naturale pensare a lei per ...

Direttamente dalle pagine del sito Sergio Bonelli Editore viene annunciato il nome di chi prenderà dopo dieci anni il posto di Roberto Recchioni al timone di Dylan Dog: sarà Barbara Baraldi la nuova curatrice del personaggio ideato da Tiziano Sclavi, con il supporto dello stesso Sclavi, di Claudio Lanzoni come assistente editoriale e Franco Busatta per

Tra Sherlock Holmes e Dylan Dog, vede la luce il primo romanzo di Alberto Toso Fei, uno dei più grandi conoscitori della storia, dei misteri e delle leggende della Serenissima. Oggi alle 18,30 all’Amb ...Camicia rossa, giacca nera e lo sguardo tenebroso di chi, con il terrore, è abituato a farci i conti: è facile risalire all’iconico identikit di Dylan Dog, il detective più celebre del fumetto italian ...