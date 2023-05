Dylan Dog | Barbara Baraldi è la nuova curatrice

(Di venerdì 5 maggio 2023), autrice di thriller e sceneggiature di fumetti, diventa ladiDog con la supervisione del creatore del personaggio, Tiziano Sclavi., emiliana, classe 1975, autrice di thriller e sceneggiature di fumetti, diventa ladiDog, naturalmente con la supervisione del creatore del personaggio, Tiziano Sclavi. Spiega il Direttore Editoriale di Sergio Bonelli Editore Michele Masiero: "scrive storie diDog da più di dieci anni, portando una forte visione personale senza mai rinnegare le caratteristiche fondamentali del personaggio creato da Tiziano Sclavi. Come Casa editrice è venuto ...

Direttamente dalle pagine del sito Sergio Bonelli Editore viene annunciato il nome di chi prenderà dopo dieci anni il posto di Roberto Recchioni al timone di Dylan Dog: sarà Barbara Baraldi la nuova curatrice del personaggio ideato da Tiziano Sclavi, con il supporto dello stesso Sclavi, di Claudio Lanzoni come assistente editoriale e Franco Busatta per ... direttore artistico del Museo del Fumetto di Cosenza, e i disegni di Daniele Bigliardo, uno dei maestri del fumetto italiano che per anni ha dato vita a Dylan Dog, sbarca nel cuore della kermesse ...

Tra Sherlock Holmes e Dylan Dog, vede la luce il primo romanzo di Alberto Toso Fei, uno dei più grandi conoscitori della storia, dei misteri e delle leggende della Serenissima. Oggi alle 18,30 all’Amb ...Camicia rossa, giacca nera e lo sguardo tenebroso di chi, con il terrore, è abituato a farci i conti: è facile risalire all’iconico identikit di Dylan Dog, il detective più celebre del fumetto italian ...