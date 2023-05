Droni | ritirate e parate militari Cosa succede a Mosca

Leggi su formiche

(Di venerdì 5 maggio 2023) Grondano sangue e si estendono fino ale crepe del fallito assedio russo a Bakhmut. Il gruppo mercenario Wagner ha annunciato che ritirerà le sue forze dalla città il 10 maggio, il giorno dopo la parata militare russa. Al Cremlino si vive un tempo sospeso, fra l’attesa dell’avvio della controffensiva ucraina e l’anniversario della vittoria sovietica nella Seconda guerra mondiale. Come a tutti i dittatori, a Vladimir Putin piacciono le. Quando ha invaso l’Ucraina, il 24 febbraio dello scorso anno, aveva già programmato per il 9 maggio di fare sfilare sulla piazza Rossa i reparti protagonisti di quello che si illudeva potesse essere il fulmineo blitz per conquistare Kiev. La disastrosa sconfitta sulla strada per la capitale ucraina aveva poi fatto sperare al Presidente russo di poter esibire alla parata almeno la ...