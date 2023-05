Drone su Cremlino | Lavrov | «Risponderemo con azioni concrete»

(Di venerdì 5 maggio 2023) Il ministro degli Esteri russoha dichiarato «L'attacco con i droni è stato un atto ostile,con». La Russia ha accusato l'Ucraina di aver lanciato droni contro ilnel tentativo di uccidere il presidente Vladimir Putin e ha affermato che dietro il presunto attacco ci fossero gli Stati Uniti. L'Ucraina ha smentito e la Casa Bianca ha respinto le "bugie" russe. «È stato chiaramente un atto ostile, è chiaro che i terroristi di Kiev non avrebbero potuto commetterlo all'insaputa dei loro padroni», ha dichiaratoin una conferenza stampa in India. «Nonparlando di 'casus belli' o meno,con», ha detto

