Droga a Castel Gandolfo | sempre più giovani nel giro | 3 arresti in poche ore

(Di venerdì 5 maggio 2023) Continuano i controlli e, di conseguenza, anche glisul territorio: inore i Carabinieri hanno messo in manette 3gravemente indiziati del reato di detenzione ai fine di spaccio di sostanze stupefacenti, oltre ad aver segnalato 10 persone, quali assuntori, al Prefetto. È il bilancio dei controlli contro il fenomeno dello spaccio di sostanze psicotrope svolta dai Carabinieri della Compagnia dinei confronti, soprattutto, della fasciale della popolazione. Vittorio Brumotti nuovamente aggredito a Nuova Ostia, stava girando un servizio per Striscia la Notizia sulle piazze di spaccio Gli: 3nei guai In particolare in località Pavona di ...

... marijuana e cocaina in cui erano coinvolti, a vario titolo, soggetti residenti a Pinetamare, nel Comune diVolturno. Le intercettazioni delle conversazioni tra i vari indagati associate ad ...... per esondazione del fiume Senio, il tratto dal km 69,425 al km 69,625 aBolognese, in ... ricorda che quando guidi, Guida e Basta! No distrazioni, no alcol, noper la tua sicurezza e ...Volturno (Caserta) - Si era appartato in un terreno incolto insieme ad altre tre persone, a ridosso della via Domitiana, altezza Palazzi Grimaldi, quando è stato sorpreso dai carabinieri del ...

3 giovani sorpresi dai Carabinieri in possesso di droga a Castel Gandolfo e vicino ad una scuola a Pavona CastelliNotizie.it

Un altro duro colpo al mercato dello spaccio di droga in provincia di Varese che impone le sue leggi col controllo del territorio è avvenuto lo… Leggi ...Arrestati in poche ore dai Carabinieri, 3 giovani gravemente indiziati del reato di detenzione ai fine di spaccio di sostanze stupefacenti ai Castelli ...