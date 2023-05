Drill EP dei Radiohead usciva 31 anni fa e ci fa capire tante cose | Memories

(Di venerdì 5 maggio 2023) Oggi dovremmo considerareEP deicome una fotografia, o il frame di una videocamera di sorveglianza sulla scena alternativa che nei primi’90 era un continuo fermento con costanti contaminazioni tra culture e correnti. Il debutto discografico deiarriva il 5 maggio 1992, quando fino a poco prima Thom Yorke e soci si chiamavano On A Friday. Quattro tracce, tre delle quali andranno a riempire la tracklist di Pablo Honey (1993). Se ci facciamo caso, di parerei suEP sulle pagine web italiane non c’è traccia. Stesso discorso per Pablo Honey , di cui troviamo sì delle recensioni ma di cui in troppi parlano male come se fosse stata una falsa partenza della band britca. Non c’è eccellenza, probabilmente, maEP dei ...

...75 - Elisa e La Rappresentante di Lista si mettono al serviziodue producer. Il risultato è un ... Gala - Voto 6,00 - Definito Pop -. Autotune a mille sul quale è costruito un tormento d'amore ......Royal Ballet - La bella addormentata 24/05 La Sirenetta 25/05 Roger Waters - This is not a25/... stabilizzazionelavoratori portuali dopo anni di precariato 2 Maggio Zerottonove Baronissi, ...Questo è - ed è stato per l'Italia - "This Is Not A" His First Farewell Tour" di Roger ... "Roger Waters non è un antisemita", le parole staccano sullo schermo mentre il co - fondatorePink ...

Roger Waters – THIS IS NOT A DRILL Nexo Digital

Se vi siete persi le date italiane del nuovo show 'This is not a drill' e volete recuperare assolutamente, abbiamo una grossa notizia per voi.Per una sola notte, Roger Waters, membro fondatore e forza creativa degli anni d'oro dei PinkFloyd, presenta nei cinema di tutto il mondo il suo tour "This Is Not A Drill", Live da Praga. Questo event ...