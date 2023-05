“Dream” | tecnologie 4 0 per il manifatturiero | sovvenzioni fino a 30mila euro

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 5 maggio 2023) E’ apertoal prossimo 25 maggio il bando del progettopeo, con l’obiettivo di sostenere finanziariamente progetti di piccole dimensioni e orientati al mercato che coinvolgano Pmi e che consistano nell’integrazione e nell’utilizzo didigitali negli ambienti produttivi manifatturieri. Il sostegno finanziario disarà quindi assegnato a consorzi collaborativi che dimostrino come l’implementazione didigitali innovative sostenga la transizione verde dei processi manifatturieri, in particolare per quanto riguarda l’uso migliore e più efficiente delle risorse (energia, acqua, forniture, materiali). Il progetto mira, inoltre, ad accelerare l’accesso al mercato di nuovi prodotti e servizi digitali forniti da PMI tecnologiche, applicati al settore ...