Dramma dopo la partita del Napoli | tifoso muore d’infarto

Leggi su teleclubitalia

(Di venerdì 5 maggio 2023) Forse sono state troppo forti le emozioni provate durante i festeggiamenti per il terzo scudetto e il suo cuore non ha retto. Questa mattina, poco prima dell’alba, unnapoletano di circa 40 anni è morto, stroncato da un infarto. La tragedia si è consumata a Udine, dove il supporter azzurro si era recato per L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.