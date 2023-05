Dote scuola | stanziati 48 milioni dalla Regione Lombardia | a chi spettano

Qual è la suapiù grande come genitore "Sono molto affettuoso. Sono fisico, adoro il contatto. "Ami è servito. Al liceo il professore di lettere non aveva una grande simpatia per Silvio ...La Giunta della Lombardia ha approvato una delibera che prevede un contributo di oltre 48 milioni di euro per laregionale per gli anni 2023/24. Questi fondi, autonomi e inseriti nel bilancio lombardo, si aggiungeranno a circa altri 16 milioni di euro di fondi statali. In totale, ci saranno quindi ...La Giunta di Regione Lombardia ha approvato per l'anno scolastico 2023 - 24, su proposta dell'assessore all'Istruzione Simona Tironi, gli stanziamenti della, che sarà finanziata con 48 milioni di euro di risorse autonome , in aumento rispetto allo scorso anno, cui si aggiungeranno, in previsione, circa 16 milioni di euro di risorse statali. ...

Dote Scuola, la Regione Lombardia ha stanziato 48 milioni di euro per 200mila studenti: ecco chi può beneficiarne.Si tratta di un'insieme di politiche che mira a rimuovere gli ostacoli di ordine economico che impediscono l'accesso e la libera scelta dei percorsi educativi, oltre a prevenire l'abbandono scolastico ...