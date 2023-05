Doppio incidente su via Ostiense e via del Mare tra Vitinia e Acilia | coinvolte due moto | traffico in tilt

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 5 maggio 2023) Roma. Due incidenti dell’ultima ora che stanno letteralmente creando il panico in strada proprio in questi minuti, con strade completamente intasate di auto, rallentamenti, blocchi e, ovviamente, tutta la frustrazione che normalmente contrassegna situazioni di questo tipo. TerribileRoma, scontro tra 3 auto: 4 feriti, grave 22enne Due incidenti a Roma: Via dele Viabloccate I due incidenti si sono verificato oggi, venerdì 5 maggio 2023, intorno alle 15.40: uno sulla Via dele un altro in Via. Stando a quanto riferito da alcuni testimoni oculari presenti sul posto, pare che in entrambi i casi siano stati dei centauri a bordo delle loroad essere coinvolti. Due incidenti con le, insomma, le cui dinamiche sono ancora tutte ...