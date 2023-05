Dopo il gol | puro terrore | Si è sfasciato tutto Osimhen scatena il panico | Guarda

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 5 maggio 2023) Non poteva mancare l'imprevisto prima dello scudetto. Il Napoli pareggia 1-1 in casa dell'Udinese, segna(e chi se no?) e gode: la festa, iniziata questa notte, proseguirà nel weekend allo stadio Maradona prima ela partita-passerella contro la Fiorentina. C'è la firma immancabile del centravanti nigeriano sul terzo titolo azzurro, a 33 anni dall'ultimo targato Maradona e Careca nel 1990. Alla Dacia Arena un piccolo brivido scorre lungo la schiena di mister Spalletti e dei tifosi azzurri quando l'Udinese va in vantaggio quasi subito con il gol di Lovric al 13'. Sembra la "maledizione di Dia", come la rete del bomber della Salernitana che pochi giorni fa ha gelato l'entusiasmo dei partenopei a domicilio. Ma al 52', in mischia su calcio d'angolo, ci pensa sempre lui,, con una zampata delle sue, a segnare il ...