Dl Lavoro | Maniglio Deloitte Legal | “Indica linea governo | bene obiettivo concreta occupazione”

Leggi su sbircialanotizia

(Di venerdì 5 maggio 2023) L'intervista all'esperta “Il decretoapprovato il 1°maggio scorso si caratterizza per la scelta di affrontare molte tematiche, tra loro non omogenee e offre le primezioni di quella che sembra essere l’impostazione che l’attuale esecutivo intende dare materia di. In attesa di poter commentare la versione definitiva che verrà pubblicata in Gazzetta Ufficiale, senza dare per scontate scelte normative che – la storia recente insegna – possono non essere definitive, ecco alcune prime riflessioni. Da una prima lettura del testo, emerge l’intenzione di introdurre misure (temporanee) che guardano al riequilibrio del cuneo fiscale (problema storico e di difficilissima soluzione) ed in generale al tema del costo del, al superamento delle criticità emerse in sede di applicazione del reddito di ...