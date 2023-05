Dl lavoro | a Fondo riduzione pressione fiscale +4 miliardi nel 2024

(Di venerdì 5 maggio 2023) Ilper ladellaviene incrementato di 4,064per l'anno. Lo prevede l'articolo 41 del decreto legge, appena pubblicato in Gazzetta Ufficiale, come da Relazione tecnica 'verificata' dalla Ragioneria generale dello Stato.

Ilper la riduzione della pressione fiscale viene incrementato di 4,064 miliardi per l'anno 2024. Lo prevede l'articolo 41 del decreto legge, appena pubblicato in Gazzetta Ufficiale, come da ...Il difficiledi assimilazione è aiutato dall'incredibiledi produzione e mastering ... È mancata però la volontà di portare più aquest'esplorazione, che finisce relegata in qualche ......un'imbarcazione storica fluviale alla nostra associazione ci rende felici e orgogliosi del... al termine della cerimonia del varo del 'lontro', tipica imbarcazione apiatto del Sarno e dei ...

Fondo Nuove Competenze: ulteriori risorse in arrivo con il decreto lavoro 2023 Informazione Fiscale

Questa sera alla Casa della Cultura evento per omaggiare il grande poeta inglese, che ha vissuto a lungo nel paese dell’altopiano.Entra in vigore oggi il provvedimento che prevede il taglio del cuneo fiscale di ulteriori 4 punti da luglio a dicembre. Riscritte le causali per ...